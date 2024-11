An ihre Füße lässt Mikaela nur Österreichisches

Seit 2011 fährt sie Weltcup, seit 2012 siegt sie. In 273 Rennen stand sie bislang 99 Mal ganz oben auf dem Stockerl. Nun greift Mikaela Shiffrin „dahoam“ in Killington (Vermont) nach ihrem 100. Erfolg im Weltcup. Und das alles hat sie Österreichischem an ihren Füßen zu verdanken.