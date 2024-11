In Wels gibt‘s keinen einzigen Kassenhautarzt mehr

Auf andere Bezirke ausweichen

Wohin sollen sich Welser mit Hautproblemen also wenden? „Wir empfehlen, auf Kassenärztinnen und-ärzte in anderen Bezirken auszuweichen“, antwortet die Gesundheitskasse auf „Krone“-Anfrage. Man arbeite mit „Hochdruck daran, die hautärztliche Versorgung zu stabilisieren“. Derzeit würden Gespräche für eine Übergangslösung mit dem Klinikum Wels laufen. Nicht überall seien die Schwierigkeiten so groß, in vier anderen Bundesländern seien gar alle Stellen besetzt.