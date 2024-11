Nach Umsatzplus streicht Konzern jetzt 450 Jobs

Werke des Auto- und Industriezulieferers Schaeffler in der Slowakei, in Rumänien und in China sollen künftig die bis Ende 2025 eingestellt Produktion aus Niederösterreich übernehmen. Da ist es auch kein Trost, dass die in Berndorf abgebauten Jobs nur 10 Prozent des angekündigten Stellenabbaus in Europa ausmachen.