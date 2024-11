Medizin der Zukunft wird im Waldviertel erprobt

Auftakt mit Analyse

Prävention und medizinische Versorgung sollen durch die Einbeziehung aller Akteure in der Region – also Krankenhäuser, Allgemeinmediziner, Community Nurses und Gesundheitsinitiativen – enger verknüpft werden. „Das Projekt startet mit der Analyse des Ist-Zustandes, dann wird an den nötigen Stellschrauben gedreht“, so Schleritzko.