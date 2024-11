Schellhorn gerät zwischen die Babler-Fußi-Front

„Sepp, was machst Du?“, heißt ein erfolgreiches Videoformat des pinken Abgeordneten Schellhorn. Das dachten sich am Mittwoch auch politische Beobachter, als der NEOS-Mann den SPÖ-Rebellen Fußi in einem Tweet lobte – und damit den „Zuckerl“-Verhandlungspartner Andreas Babler düpierte. Darin schrieb er: „Rudi Fußi hat in vielem recht. Das muss man einfach sagen.“