Jobs weg: Gewerkschaft droht mit „kreativem Ärger“

Arbeitnehmervertreter kündigen „langen Atem“ an

Wenn der Vorstand davon nicht abrücke, werde es Aktionen wie verlängerte Betriebsversammlungen, Mahnwachen und Demonstrationen geben, sagte Giesler. Dabei hätten die Arbeitnehmervertreter einen langen Atem. „Die Auseinandersetzung wird ein Marathon. Wir werden unsere Kräfte gut einteilen.“ Am Standort in Kreuztal im Siegerland, der geschlossen werden soll, sei für den 11. Dezember bereits eine große Kundgebung geplant, sagte der dortige Betriebsratschef Helmut Renk.