Erster Advent wird in Oberösterreich eingeläutet

Der zweite Heimlauf der Stoabocha Teifisloch Perchten findet am Dorfplatz in Steinbach am Attersee satt. Mit einem Glühweinstand und After-Show-Party wird für gute Stimmung gesorgt. Kosten: Eintritt frei Datum: Freitag, 29. 11., ab 15 Uhr Infolink: steinbach-attersee.at

(Bild: Sebastian Auerbach)