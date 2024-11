Ägypten: Touristenboot sank in wenigen Minuten

Nach dem Bootsunglück in Ägypten vor Marsa Alam werden noch immer 17 Menschen vermisst. Neuen Erkenntnissen zufolge sank die Motorjacht innerhalb weniger Minuten, als sie von „einer riesigen Welle“ getroffen wurde – einige Passagiere dürften in ihren Kabinen gefangen gewesen sein. Es ist der zweite Unfall des Betreibers in diesem Jahr.