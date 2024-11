Landeschefs lachen über Nehammer, Trump und Co.

Die Veröffentlichung des Satire-Portals sorgt für Lacher – auch unter den mächtigen Landeschefs, die sich am Mittwoch in Traunkirchen in Oberösterreich auf Einladung von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) trafen. Kurz bevor sich die Politiker mit ihren Beamten in den Festsaal des noblen Waldcampus zurückzogen, zückte der Wiener Bürgermeister – formal ist er auch ein Landeshauptmann – sein Handy und ließ den Satire-Clip laufen.