Wo ein altes Handwerk wieder erlebt werden kann

Vom Holzstamm zum Schindel-Dach

Am 30. November und am 1. Dezember kann tief in diese untergegangene Welt eingetaucht werden. Und zwar in allen nachvollziehbaren Facetten. Erster Schritt: Nach Festlegung des Musters werden vom Eichenstamm mit Keilen die Viertel- und Achtel-Rohlinge gespalten. Sodann werden die Schindeln mit einem Eisen von Hand „gekloibt“, mit der Kleinaxt geputzt und dann auf der „Hoanzlbank“ mit dem Ziehmesser in ihre endgültige Form gebracht sowie mit einer Tropfnase versehen. Dann wird die – vorausgesetzt trockene – fertige Schindel in Dreifach-Deckung auf das Dach genagelt oder an die Wand genagelt.