Aus der Kurve an die Seitenlinie der Königsklasse

Champions-League-Debüt für Jürgen Säumel! Am 1. Mai stand der 40-Jährige beim ÖFB-Cup-Sieg von Sturm (2:1 über Rapid) im Wörthersee Stadion noch in der Fankurve der „Blackies“. Etwas mehr als sechs Monate später steht er als Interimstrainer in der fünften Runde gegen Girona an der Seitenlinie.