Biden fordert großes Abspecken – mit Abnehmpillen

Bidens Nachfolger Donald Trump, der am 20. Jänner seine zweite Amtszeit beginnt, will die öffentlichen Ausgaben deutlich senken. In der vergangenen Woche nominierte er den TV-Mediziner Mehmet Oz zum Leiter der Gesundheitsbehörde CMS, die für Medicare und Medicaid zuständig ist. Oz werde „Verschwendung und Betrug“ in der „teuersten Regierungsbehörde unseres Landes“ abstellen, sagte Trump bei der Nominierung.