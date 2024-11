Sein Kabinett steht: Trump vergibt letzte Posten

Alle Posten mit Trumpisten besetzt

Knapp drei Wochen nach der Wahl sind die wichtigsten Posten in Trumps künftigem Kabinett also verteilt. Am Samstag vergab er das Landwirtschaftsministerium, das auch für Lebensmittelsicherheit, die Wälder des Landes und das Lebensmittelhilfe-Programm mit rund 40 Millionen Empfängern zuständig ist, an die 52-jährige Rollins.