100 Tage sieglos – jetzt droht neuer Negativrekord

Licht und Schatten in der Saison 2016/17

Schon in der Saison 2016/17 hatte Altach elf Runden vergeblich auf einen Sieg gewartet. Nur vier Punkte holte das Team ab den letzten elf Spieltagen – Coach Martin Scherb musste noch vor der letzten Runde seinen Stuhl für Werner Grabherr räumen. Trotz des Totalabsturzes zum Saisonende, war man damals im Rheindorf aber zu keinem Zeitpunkt in Abstiegsgefahr. Das lag daran, dass man mit vier Siegen in die Saison gestartet war und sich im Herbst mit einer unglaublichen Serie von neun Spielen ohne Niederlage (6 Siege, 3 Remis) sogar die Winterkrone gesichert hatte.