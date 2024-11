LIVE ab 14.30 Uhr: WAC muss gegen SCR Altach ran!

WAC rechnet mit „hartem Stück Arbeit“

Die Altacher, die erst zwei Saisonsiege gefeiert haben, werden auch aufgrund der Erfahrungen vom 18. August in der Cashpoint Arena nicht auf die leichte Schulter genommen. „Sie haben im Moment nicht so eine gute Serie, waren aber in einigen Spielen nahe dran an einem Sieg. Es wäre ein großer Fehler zu glauben, es wird ein einfaches Spiel. Auf uns wartet ein hartes Stück Arbeit, sie werden ihr Fell so teuer als möglich verkaufen“, verlautete der WAC-Coach. Positiv ist für ihn, dass mit Erik Kojzek und David Atanga zwei zuletzt verletzte Offensivkräfte in der Länderspiel-Pause ins Mannschaftstraining zurückgekehrt sind.