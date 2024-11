Aus Altach kommen wieder einmal Durchhalteparolen

„Es ist eine ungute Situation. Da muss man durch. Wir werden wieder Spiele gewinnen. Wir wissen, dass die Mannschaft passt“, sagt Sportdirektor Roland Kirchler am Sky-Mikro. „Wir hatten zwei Chancen, mit denen wir in Führung hätten gehen können. Wir haben es nicht geschafft. Wie jede Woche rutscht uns gegen Ende ein Ball durch und dann ist der Gegner der lachende Sieger. Es ist natürlich nicht cool, aber nichtsdestotrotz wird morgen die Sonne auf-en und das Leben weitergehen“, analysiert Trainer Fabio Ingolitsch. „Das Spiel hätte in beide Richtungen gehen können“, meinte Stürmer Lukas Fridrikas. Geschäftsführer Christoph Längle sieht die Situation so: „ Ich denke doch, dass die Leistungen in den letzten vier Spielen ansprechend waren. Wir sind nie abgefallen und es hat oft nicht viel gefehlt zum Punktegewinn.“