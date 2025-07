Brauereimitarbeiterin bei Explosion verletzt

Just in dem Moment, als die Frau nach der Entleerung den Verschluss abnehmen wollte, zerbarst der Glaskörper. Durch die herumfliegenden Scherben erlitt die Frau eine Schnittwunde an der rechten Wange sowie eine stark blutende Verletzung am rechten Unterarm – sie wurde nach Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Explosion war derart stark, dass sogar die Innenscheibe eines doppelt verglasten Außenfensters beschädigt worden ist.