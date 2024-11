„Vielleicht sind wir sogar schneller als der Bund“

„Am Sonntag erfolgte in der Steiermark ein politisches Erdbeben“, leitet Landesgeschäftsführer Stefan Hermann ein. Die FPÖ nehme den Auftrag der Bevölkerung „mit Demut“ an. „Danke für die Geduld“, spricht Mario Kunasek die Medienvertreter an, nachdem er am gestrigen Montag zu keinen Auskünften bereit war. „Der Wahlkampf ist abgeschlossen, jetzt geht es um Inhalte, jetzt geht es ans Arbeiten“, so Kunasek.