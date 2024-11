Minen für die Ukraine: Bidens „Abschiedsgeschenk“

Darin ist auch eine Waffe enthalten, vor deren Lieferung die Amerikaner bisher zurückschreckten und die sehr umstritten ist. Doch die nicht enden wollenden Wellen russischer Soldaten, unter denen die ukrainischen Linien immer öfter nachgeben, erfordern aus Sicht der US-Regierung drastische Maßnahmen. Also liefert man der Ukraine Landminen – verpackt in Artilleriemunition, um sie aus der Luft zu verteilen. Krone+ erklärt, wie die Technik hinter US-Minen-Streumunition vom Typ M692 und M731 funktioniert und was sich die ukrainischen Generäle von der neuen US-Waffe erhoffen.