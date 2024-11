Was gilt bei Arbeitslosigkeit im Alter?

Mit steigendem Alter sinken auch die Vermittlungschancen am Arbeitsmarkt. Aus diesem Grund enthält das Gesetz Bestimmungen, die ältere Arbeitslose schützen. Hat man zum Beispiel nach dem 45. Lebensjahr schon einmal Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe beantragt oder bezogen, so tritt ein Bemessungsgrundlagenschutz ein, der die Leistung in der bisherigen Höhe auch in Zukunft als absolutes Minimum festschreibt, selbst wenn eine anschließende Beschäftigung weniger Gehalt einbringt.