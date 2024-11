Wann man für Mord nicht ins Gefängnis muss

Nicht jeder, der in Österreich eine Straftat begeht, muss mit einer Gefängnisstrafe rechnen – nicht einmal bei einem dreifachen Mord in einem Wiener Asiastudio, der an Brutalität wohl kaum zu übertreffen ist. Wer unzurechnungsfähig ist, kommt nämlich in den Maßnahmenvollzug.