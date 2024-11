Senioren und Kreative kamen voll auf ihre Kosten

In der Innsbrucker Messe gingen am Sonntag die 46. Ausgabe der SENaktiv und die 7. Kreativmesse zu Ende. Die Bilanz der Aussteller fällt durchaus positiv aus: 10.750 Besucherinnen und Besucher wurden an den drei Messetagen gezählt, insgesamt präsentierten sich rund 135 Aussteller.