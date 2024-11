ÖVP und SPÖ schmollen: Wir haben keine Schuld!

Als Ursache machte er einen nationalen und globalen Trend aus, der bereits bei der Nationalratswahl zu beobachten gewesen sei. „Es ist uns nicht das gelungen, was wir wollten“, sagte der sichtlich enttäuschte Landesgeschäftsführer. Bei den Sozialdemokraten ist man mittlerweile mit wenig zufrieden: Immerhin sei es gelungen, gegenüber dem Ergebnis bei der Nationalratswahl vor acht Wochen, als die SPÖ in der Steiermark nur 18,59 Prozent erreicht hatte, „noch etwas draufzulegen“, so Seifter.