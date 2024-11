Die Detailergebnisse: So hat Ihre Gemeinde gewählt

Alle neun angetretenen Listen konnte man nur in Graz und Umgebung wählen, überall sonst standen die sechs bereits im Landtag vertretenen Parteien ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne, KPÖ und NEOS auf dem Stimmzettel. Die Ergebnisse aller Parteien, die in Ihrer Gemeinde zur Wahl standen, sind in der Grafik oben ersichtlich.