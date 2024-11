Tränen bei Volkspartei nach historischer Pleite

Drexler fühlt sich als „Bauernopfer der Republik“

Wenig später trat dann auch Landeshauptmann Christopher Drexler vor die Funktionäre. „Wir haben uns den Abend anders vorgestellt“, sagte er an der Seite seiner beiden Töchter und Gattin Iris, die Tränen in den Augen hatte. Die Schuldigen für die bittere Wahlpleite sitzen für Drexler in Wien. „Die Bundespolitik hat diese Wahl dominiert – sie war entscheidend wie noch nie. Insofern ein großes Danke nach Wien. Ich fühle mich ein bisschen als Bauernopfer der Republik.“