Blaues Beben in Grüner Mark lässt Bund erzittern

Tatsächlich steht seit heute in der jetzt blitzblau eingefärbten Grünen Mark kein Stein mehr auf dem anderen. Die steirischen Wähler erschüttern aber nicht nur die Landespolitik, sondern gleich die ganze Republik. Ein blauer Sieg im Bundesland war zwar erwartet worden – aber ein Durchmarsch in dieser Dimension, der kam für die ÖVP wie ein Novembersturm. Ein eiskalter! Die Volkspartei, die längste Zeit führende Partei in der Steiermark oder zumindest während der Voves-Ära knapp hinter der SPÖ platziert, wurde tief verblasen. Und schafft künftig nicht einmal mehr eine Neuauflage der Koalition mit der schwächelnden SPÖ, die genauso wie die ÖVP offenbar ihr bisher schwächstes Landtagswahl-Resultat erzielte.