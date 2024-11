A2: Bald fließt der Verkehr über neue Murbrücke

Tegetthoffbrücke ab Freitag wieder befahrbar

Ein Verkehrsmeilenstein steht auch im Herzen der Landeshauptstadt Graz bevor. Dort wird ja eine zweite Straßenbahn-Strecke im Zentrum errichtet, die in einem Jahr als „Neutorlinie“ eröffnet wird. Weil in Zukunft Trams über die Tegetthoffbrücke fahren, musste diese aufwändig „ertüchtigt“ werden. Laut dem Büro von Verkehrsstadträtin Judith Schwentner wird die Brücke am nächsten Freitag für den Verkehr freigegeben. Die Arbeiten in der Belgier- und Vorbeckgasse schreiten weiter voran, ab Ende Mai folgt als letzter Abschnitt der Kreuzungsbereich mit der Annenstraße.