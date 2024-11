Obdachlosen ist Schlafsack oft lieber als Heizung

Hundert Meldungen pro Winter

Etwa 100 Meldungen kommen in der Wintersaison am Telefon herein, heuer waren es im November circa ein Dutzend. „Wir gehen jedem Hinweis nach“, sagt Streetworker Dietmar Mayr. Fast jeder, der in Linz unterwegs ist, hat schon „Herrn P.“ – er ist immer bei seiner Liege und zwei Koffern – oder die betende Frau, die im Buswartehäuschen beim Musiktheater haust, gesehen. Sie werden oft gemeldet, lehnen eine Unterbringung aber ab. Der Busterminal am Bahnhof, das ehemalige Leiner-Gebäude und einige Hotspots an der Donau und am Bindermichl werden regelmäßig von den Helfern besucht, aber auch immer wieder gemeldet.