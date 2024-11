Steiermark: Darf mein Hund mit in die Wahlkabine?

Es geht um 48 Sitze im Landtag. Davon gehen 16 an den Wahlkreis 1 (Graz und Graz-Umgebung), 13 an den obersteirischen Wahlkreis 4 (Murau, Murtal, Liezen, Leoben, Bruck-Mürzzuschlag), elf an die Oststeiermark (Hartberg-Fürstenfeld, Weiz, Südoststeiermark) und acht an die Weststeiermark (Voitsberg, Deutschlandsberg, Leibnitz). Seit 2019 wanderte ein Mandat vom Wahlkreis 4 zum Wahlkreis 1.