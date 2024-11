Heimische Industrie steckt tief in der Rezession

Lohnstückkosten um 30 Prozent gestiegen

„Es ist leider eingetreten, wovor wir gewarnt haben. Jetzt muss man endlich auf uns hören. In den vergangenen Jahren sind unsere Lohnstückkosten um 30 Prozent gestiegen, in Deutschland waren es nur 14 Prozent, in der Schweiz 5,6 Prozent. Nur mehr fünf Prozent der Betriebe sagen, dass sie 2025 Leute einstellen wollen“, warnt Wärmepumpen-Unternehmer Kari Ochsner. „Wir sind das einzige Land, in dem man verlangt hat, dass die Industrie die gesamte Inflation der Beschäftigten abdeckt. Das war fahrlässig.“