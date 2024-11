USA: Menschen leben länger, außer indigene Gruppen

Die Studienautoren weisen darauf hin, dass das Einkommen zwar einen wichtigen Faktor für die Lebenserwartung darstellt, aber auch andere Einflüsse eine Rolle spielen. So hatte die weiße Bevölkerungsmehrheit, die 57,3 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmacht, in den meisten Jahren des Untersuchungszeitraums das höchste Einkommen. Dennoch lag ihre Lebenserwartung 2021 mit 77,2 Jahren unter derjenigen der Latinos außerhalb des Südwestens (79,4 Jahre) und der aus Asien stammenden Bevölkerung (84,0 Jahre). Mit Blick auf die ärmere Bevölkerung hieß es von den Studienautoren: „Das Ausmaß und die Tragweite der Gesundheitsunterschiede in der amerikanischen Gesellschaft sind in einem Land mit dem Reichtum und den Ressourcen der USA wirklich alarmierend.“