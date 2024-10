Biden entschuldigt sich bei Indigenen

US-Präsident Joe Biden hat die indigenen Völker in den USA um Entschuldigung für die Misshandlung Tausender ihrer Kinder in staatlichen Internaten gebeten. „Ich entschuldige mich in aller Form als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika für das, was wir getan haben“, sagte Biden am Freitag bei einem Besuch in einem Indigenen-Reservat im US-Staat Arizona.