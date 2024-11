Herkulesaufgabe | Kleinere Brötchen

Herkulesaufgabe. Es sind ja noch keine zwei Monate vergangen seit den Nationalratswahlen – und schon beginnen (Achtung: Sarkasmus!) die Regierungsverhandlungen von ÖVP, SPÖ und Neos. Kein Wunder, wenn angesichts der vielen Herausforderungen, vor denen jede neue Regierung stehen wird, die Kritik am „entschleunigten“ Vorgehen der Verhandler immer lauter wird. Die haben in den Augen vieler mit Zweier-Gesprächen, Vorsondierungen, Sondierungen und vor allem auch noch Herbstferien viel Zeit verplempert. Zeit, die sie eigentlich gar nicht haben. Unterdessen krachen die Staatsfinanzen und die Wirtschaft, wir berichten heute in der „Krone“ unter anderem über die Sorgen des Handels, der ein gedämpftes Weihnachtsgeschäft befürchtet, über steigende Mieten und immer wieder auch über die zu erwartenden wieder explodierenden Energiepreise im neuen Jahr. Die bevorstehenden Aufgaben zu lösen – eine Herkulesaufgabe.