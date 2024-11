„Wir brauchen zwei Millionen Hektar Grünland!“

Gernot Stöglehner von der BOKU Wien sagt als Abschlussredner des Events, dass, Österreich in Zukunft bis zu zwei Millionen Hektar Grünland zu wenig hätte. „Man sollte sich also nicht die Frage stellen, wie viel Bauland brauche in Zukunft, sondern vielmehr, wie viel Grünland?“