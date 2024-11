Von der Leyen leistete medizinische Hilfe auf Flug

Als ein Passagier des Swiss-Flugs LX780 einen medizinischen Notfall hatte, fragte das Personal, ob jemand mit medizinischen Kenntnissen an Bord sei. Daraufhin meldete sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die Medizin studiert und vor ihrem Wechsel in die Politik (1988 bis 1992) einige Jahre als Assistenzärztin in der Frauenheilkunde gearbeitet hatte.