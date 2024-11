„Kärntens Wirtsleute sind enger zusammengerückt“

Was macht die Kärntner Wirtshauskultur aus? „Wir alle – die Gemeinschaft aus uns Wirtinnen und Wirten“, sind sich Kathrin Zollner und Gerfried Hopf einig. Die beiden Obleute des Vereins „Kärntner Wirtshauskultur“ luden am Dienstag zum Urbaniwirt in Bodensdorf, wo mit rund 120 Gästen das 30-Jahr-Jubiläum gefeiert wurde. Gastro-Größen aus ganz Kärnten tauschten sich dort über Herausforderungen, neue Konzepte, Chancen, aber auch über die Zukunft der Kärntner Gastronomie aus: „Es hat sich speziell in der Gastronomie in den vergangenen 30 Jahren viel getan“, berichten Hopf und Zollner.