Mozilla Firefox ist 20, aber kein Grund zum Feiern

Heute läuft Firefox nur noch auf weniger als einem Zehntel der Computer, am Smartphone kam die Alternative nie so recht in die Gänge. Firefox wurde vom zweitwichtigsten Browser zu einer bedrohten Art. Und er kämpft mittlerweile allein auf weiter Flur gegen die Dominanz des Internetriesen Google, der mit seinem Chrome-Browser nicht nur Microsoft und Mozilla Kundschaft abgrub. Die Codebasis von Chrome wird heute in den meisten Konkurrenzbrowsern verwendet – sogar dem von Microsoft. Die Hintergründe im Browserkrieg.