Rettungswagen verliert Räder in Blaulichteinsatz

Polizei teilte Standorte von Rettungswagen mit

Der Wagen stand am Vormittag unbeaufsichtigt vor einem Pflegeheim in Hiddenhausen und vor einem Krankenhaus in Bünde und am Nachmittag in der Bahnhofstraße in Bünde. Danach stand er von 14 Uhr bis Mitternacht auf dem Gelände der Rettungswache an der Dünner Straße in Bünde, bis er zu einem letzten Einsatz an der Meierhofstraße in Kirchlengern ausrückte. Kurz danach geschah der Unfall.