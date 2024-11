Mölzer: „Es liegen magere Jahre vor uns“

Premiere im Politik-Duell: Aufgrund eines kurzfristig ausgebrochenen Fieberschubs konnte Eva Glawischnig an der wöchentlichen Sendung nicht teilnehmen, weshalb Andreas Mölzer in einem „Nachgefragt-Spezial“ zu einigen Themen solo Stellung bezogen hat. Es ging dabei um die kommende Steiermark-Wahl, um mögliche WKStA-Ermittlungen gegen Herbert Kickl und um das aktuelle Wirtschafts-Desaster in Österreich.