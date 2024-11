Meisterkonzert: Zwischen Meer und Böhmerwald

Energisch kam dann der Finalsatz mit seinem slawischen Tanzthema daher. Mit ihrer hochvirtuosen Zugabe aus einer Sonate von Eugène Ysaÿe nahm Bomsori Kim noch einmal auf Belgien Bezug. Doch dann ging es mit Dvoraks Sechster Sinfonie so richtig in slawische, genauer böhmische Gefilde, denn diese Sinfonie lebt von Volksmelodien. Es erstaunte, wie das flämische Orchester mit seiner koreanischen Dirigentin doch recht nahe an dieses musikalische Idiom kamen. Jedoch war es nicht zu überhören, dass die Ausdruckswelten beider doch eher auf der kraftvoll-zupackenden Seite gelagert sind. Klanglich und in Sachen Präzision wussten die Belgier jedoch auf der ganzen Linie zu überzeugen, und als bei Engelbert Humperdincks „Abendsegen“, das sie als Zugabe spielten, die Streicher in blitzsauberem Pianissimo verhauchten, wusste man einmal mehr, einen Klangkörper erster Klasse erlebt zu haben. Das Publikum jubelte.