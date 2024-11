Forderung nach nachhaltigem Energiemix

Volksbefragung

Denn gerade die Windkraft habe, so Christoph Aste, Verein Forum Naturschutz und Wirtschaft Kärnten, das Potenzial, Energielücken im Winter zu schließen. Deshalb ruft der Verein am 12. Jänner zur Volksbefragung gegen das Windkraftverbot aus. Kärntens Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl spricht sich deutlich gegen ein Verbot aus. „Es ist nicht vorhersehbar, welche Technologie sich in Zukunft entwickelt. Ein generelles Verbot verhindert Kärntens Energiezukunft“ Um den Energiebedarf nachhaltig abdecken zu können, bedarf es einen Ausbau. Hier fordert IV-Präsident Timo Springer mehr Tempo beim Ausbau ein.