Google pumpt 20 Mio. € in KI-Grundlagenforschung

Google.org stellt zusätzlich 20 Millionen Dollar (19 Millionen Euro) bereit, um Künstliche Intelligenz in bahnbrechenden wissenschaftlichen Projekten zu fördern. Diese Summe ergänzt die 200 Millionen Dollar, die Google in den vergangenen fünf Jahren in KI-Projekte investiert hat, um die Forschung zu beschleunigen. Das kündigte Google in London beim ersten „AI for Science Forum“ von Google DeepMind und der Royal Society an.