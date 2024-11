US-Regierung legte Entwurf für Waffenruhe vor

Raketenangriff auf Tel Aviv

Unterdessen wurden am Montagabend bei einem Raketenangriff der Hisbollah-Miliz auf den Großraum Tel Avivs fünf Menschen verletzt, einer davon schwer. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. In einem Vorort brach ein größerer Brand aus. Die Armee berichtete von einer Rakete aus dem Libanon, die abgeschossen worden sei. Kurz zuvor hatte das israelische Militär wieder die libanesische Hauptstadt Beirut bombardiert.