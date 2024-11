Israels Armee tötete wieder Hisbollah-Kommandanten

Details zu den beiden Angriffen gab die israelische Armee vorerst nicht bekannt. Im Gazastreifen tötete die Luftwaffe ein Mitglied des Geheimdiensts der palästinensischen Terrororganisation Islamischer Jihad. Der Mann habe am Massaker in Israel am 7. Oktober 2023 teilgenommen, hieß es. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.