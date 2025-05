Krimi um Tierhasser: Geschützte Vögel tot entdeckt

Grausiger Fund bei Suche nach Adler

Bei der Suche nach dem Kaiseradler auf Feldern in Loipersdorf in der Gemeinde Gerersdorf (Bezirk St. Pölten) sowie Pummersdorf und Hafing, Ortschaften von St. Pölten wurde dann der grausige Fund gemacht. Sechs getötete Rohrweihen in verschiedenen Verwesungszuständen sowie mehrere offene Hühnereier wurden entdeckt, so die Polizei am Freitag.