Zwei Schlepper spielten Zugbegleiter

Neun Jahre Haft lautete das nicht rechtskräftige Urteil für einen rumänischen Schlepper. Der mehrfach vorbestrafte 35-Jährige hatte der Polizei am 11. November des Vorjahres mit seinem Kastenwagen eine lebensgefährliche Verfolgungsjagd geliefert, bei der auch Schüsse aus Dienstwaffen abgefeuert wurden. Zehn illegal eingereiste Syrer wollte der Lenker eigentlich nach Deutschland bringen – als ihn bayerische Beamte anhalten wollten, raste er in Richtung Pinzgau davon. „Weder die eisige Straße, noch die abgegebenen Schüsse und auch nicht die Schreie der Flüchtlinge hielten ihn auf“, so der Staatsanwalt beim Prozess im Oktober. Letztlich blieb der Kastenwagen im Schnee stecken – zwei Syrer wurden damals bei dem Vorfall verletzt.