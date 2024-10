Neun Jahre Haft nach gefährlicher Schlepperfahrt

Allein das Vorstrafregister zeigt die kriminelle Natur des Angeklagten: 13 Verurteilungen in Rumänien, Deutschland und Großbritannien zählte die Vorsitzende beim Prozess am Dienstag im Salzburger Landesgericht auf. Das bedeutet Strafverschärfung als Rückfallstäter. Um die kriminellen Dimensionen von Schlepperei besser zu verstehen, bediente sich Staatsanwalt Florian Weinkamer des Hausrechtes: „Der Hauptvorwurf ist nichts anderes, als ein Einbruch in unsere Republik. Laufend versuchen kriminelle Organisationen, dieses Hausrecht zu verletzen, um Profit zu machen.“ Auch der Angeklagte sei Teil einer solchen Organisation. „Selbst auf das Leben der Geschleppten wird nicht geachtet“, betonte Weinkamer.