Schulen in Neu-Delhi wegen Smogs geschlossen

Feinstaubbelastung 57-mal über WHO-Grenze

Neu-Delhi leidet derzeit unter einer starken Luftverschmutzung. Die Feinstaubbelastung lag am Sonntagabend 57-mal höher als die von der Weltgesundheitsorganisation WHO festgelegte Tagesobergrenze. Am Montagmorgen wurde der Wert noch um das 39-fache überschritten. Feinstaubpartikel der Kategorie PM2,5 sind so klein, dass sie in den Blutkreislauf des Menschen und tief in die Lunge eindringen können.