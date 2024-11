Trump bringt Musk nicht mehr aus Mar-a-Lago

Auf dem Foto sind neben Musk zwei kleine Kinder – ein Mädchen und ein Junge – sowie eine Frau in einem roten Kleid zu sehen. Sie gehen Hand in Hand am Pool des Anwesens von Donald Trump. Bei den Kindern handelt es sich wohl um Musks jüngste dreijährige Zwillinge Azure und Strider. Der Tesla-Boss hat zwölf Kinder mit drei Frauen. Doch mit keiner von ihnen ist er offiziell zusammen. Wer ist also die Frau auf dem Bild?