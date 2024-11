„Wurde der am meisten gehasste Mensch der Welt“

Diana erst 1986 kennengelernt

Gerüchte, dass Hewitt der biologische Vater von Prinz Harry ist, hatte er schon in einem vergangenen Interview aus dem Weg geräumt. Was bei den immer wieder hochkochenden Spekulationen ebenfalls außer Acht gelassen wird: die Tatsache, dass Prinz Harry bereits 1984 zur Welt gekommen war, Diana den ehemaligen Polospieler allerdings erst zwei Jahre später auf einer Party in London kennengelernt hatte.